Çeşme’de rekor boyutta vatoz

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bilimsel araştırma yapan bir ekibin denizden çıkardığı ağın içinden kanat açıklığı 2 metre 21 santimetre olan dev vatoz çıktı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın yaptığı açıklamada; 100 metre derinlikten tekneye çektikleri ağdan dev bir vatozun çıktığını anlatı. Aydın, hayvanın cinsiyetini tespit için kuyruğunu kaldırdıkları sırada doğum yaptığını fark ettiklerini söyledi. Vatozun ve doğurduğu 8 yavrunun ölçümleri yapılarak zorlu bir çalışmanın ardından denize bırakıldığını kaydeden Aydın, yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki vatozun halatları koparması nedeniyle çelik halatlarla suya indirilebildiğine işaret etti. AA