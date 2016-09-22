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Çeşme’de rekor boyutta vatoz

  • AA
  • Giriş Tarihi: 22.9.2016
Çeşme’de rekor boyutta vatoz
Çeşme’de rekor boyutta vatoz

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bilimsel araştırma yapan bir ekibin denizden çıkardığı ağın içinden kanat açıklığı 2 metre 21 santimetre olan dev vatoz çıktı. Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker yaptığı açıklamada; 100 metre derinlikten tekneye çektikleri ağdan dev bir vatozun çıktığını anlatı. , hayvanın cinsiyetini tespit için kuyruğunu kaldırdıkları sırada doğum yaptığını fark ettiklerini söyledi. Vatozun ve doğurduğu 8 yavrunun ölçümleri yapılarak zorlu bir çalışmanın ardından denize bırakıldığını kaydeden Aydın, yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki vatozun halatları koparması nedeniyle çelik halatlarla suya indirilebildiğine işaret etti. AA

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