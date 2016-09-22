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'da silahlı saldırı: 2 yaralı

  • Giriş Tarihi: 22.9.2016 07:37 Güncelleme Tarihi: 22.9.2016 07:37
İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ne otomobille gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Piramit Çarşı'nın önünde oturan Diyap Demir Deniz ve oğlu Fatih Deniz'e silahla ateş ederek kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ve ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan baba oğulu ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının yaşandığı yerden çok sayıda boş kovan topladı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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