İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ne otomobille gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Piramit Çarşı'nın önünde oturan Diyap Demir Deniz ve oğlu Fatih Deniz'e silahla ateş ederek kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan baba oğulu ilk müdahalelerini yaptıktan sonra İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının yaşandığı yerden çok sayıda boş kovan topladı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.