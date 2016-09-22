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’yı tahliye edecek

Reina’yı tahliye edecek
Reina’yı tahliye edecek

14 yıldır ’yı işleten Koçarslan’a kötü haber: Doğuş Holding’in açtığı davayı kabul eden mahkeme Koçarslan’ın mekânı tahliye etmesine karar verdi

Ferit Şahenk'in yönetim kurulu başkanı olduğu Doğuş Holding'in grup şirketlerinden Arena, Mehmet Koçarslan'a ait 'nın boşaltılması için iki yıl önce dava açtı. İddiaya göre; taraflar arasında 2002'de yapılan kira sözleşmesi 31 Aralık 2013'te sona erdi. Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletmeciliği, kiraya verdiği Reina arazisinin tahliyesini istedi. Ancak Koçarslan bu isteği yerine getirmedi. Doğuş Holding'e bağlı şirketin avukatı dava dilekçesinde, Boğazı'nda eşsiz bir manzaraya sahip olan mekânın yer aldığı araziye müvekkili şirketin ihtiyacı olduğunu aktardı. Dilekçede "Müvekkilim şirket de bu araziyi yeme içme sektöründe kullanmayı istemektedir. Bugüne kadar davalıya gönderilen ihtarnamelere rağmen kiralanan arazi tahliye edilmemiştir. Müvekkil şirket de bu araziyi restoran- kulüp kompleksi olarak işletecektir" dedi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde iki yıldır süren tahliye davasının karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Davacı Doğuş Holding'in iştiraki Arena'nın avukatı, bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilerek arazinin tahliye edilmesini istedi.

'İHTİYACI YOK' SAVUNMASI
Davalı Antik 'in avukatı ise "Davacının ihtiyacı olduğu iddiası doğru değildir. Kendi boş yeri varken, ihtiyacı olduğu iddiasıyla bu davayı açması kabul edilemez" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, tahliye davasını kabul ederek Mehmet Koçarslan'a ait kiracı şirketin Reina'nın arazisini tahliye etmeye karar verdi.

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