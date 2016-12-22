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- - 22 Aralık 2016

AA
  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 21:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016 22:00
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 22 Aralık 2016
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 22 Aralık 2016

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 479'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 19, 25, 41, 48, 51 ve 54 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 760 bin 560 lira haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 479'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 19, 25, 41, 48, 51 ve 54 olarak belirlendi. itibarıyla bu haftaki nde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 760 bin 560 lira 5 kuruş, haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte, 5 bilen 34 kişi 14 bin 31 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 491 kişi 205 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 53 bin 169 kişi 16 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 874 bin 248 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 354 bin 963 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 757 bin 272 lira 89 kuruş kamuya aktarılacak.

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