8 yıl sonra bembeyaz

Antalya’da, kent merkezine 8 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Güne beyaz uyanan vatandaşlar karın keyfini çıkarırken birçok ilçede eğitime ara verildi

Kar yağışı ve soğuk hava, başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Antalya'da 8 yıl sonra kent merkezine kar yağdı. Merkezdeki Masa Dağı sabah saatlerinde beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı. Şehre 8-10 kilometre mesafede, Toroslar'ın eteğinde bulunan Kepez ve Döşemealtı ilçeleri de güne karla uyandı.

YÖRÜKLER KURTARILDI

Antalya-Denizli yolu trafiğe kapanınca, bu yolu kullanmak isteyen araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Antalya - Burdur yolunda ise trafik kontrollü olarak verildi. Kar kalınlığı Denizli yolunda 30, Burdur yolundaki Çubuk Beli'nde 35, Antalya-Konya arasındaki bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise yarım metreye ulaştı.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kar kalınlığı merkezde 35, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Tarsus-Çamlıyayla yolunda ulaşım güçlükle sağlandı. Erdemli ilçesinde, kente 80 kilometre mesafede bulunan Toroslar'daki Hacıalanı Mahallesi kırsalında, 20 santimetreye ulaşan karda hayvanlarıyla birlikte mahsur kalan son Yörükler, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Antalya'da, Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi'nde kar nedeniyle okulda mahsur kalan 80 öğrenci, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaman, Niğde, Kilis, Konya'nın 23, Adıyaman'ın 5 ilçesi ile Sinop'un Saraydüzü ve Dikmen, Antalya'nın Akseki ve Elmalı ilçeleri ile Alanya ilçesindeki bazı okullar bir gün tatil edildi. Hatay, Adana ve Mersin'in bazı ilçelerinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

BUZ KIRILINCA ÖLDÜLER

Şanlıurfa Siverek'teki Kuytuca mahallesinde, avlanmaya gittikleri buz kaplı gölete düşen 21 yaşındaki Ahmet ile 19 yaşındaki Yılmaz Karakeçili kardeşler boğularak yaşamını yitirdi. Gaziantep'te, kar topu oynarken 10 metre derinliğindeki çukura düşen Abdullah Akkuş (12) ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK - Hayrettin YENEL - Tahir Aşkın KISACIK - Neslihan ÖZBOZKURT - Durhasan ŞAHİN - Yaser ÇAPAROĞLU - Mehmet YILDIRIM / SABAH