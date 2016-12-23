Şehit Mustafa Fehmi Kubilay törenle anıldı

Menemen'de 86 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Yıldıztepe’deki şehitlikte hem protokol hem de halk tarafından anıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ilk kez resmi törenle anıldı. Törene, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ege Ordu komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Kaymakam Gülihsan Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay'ın torunu Kemal Kubilay eşi Bircan Kubilay ile aile üyeleri Hüseyin Kubilay, Nihat Kubilay, Orkun Kubilay, CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Baro Başkanı Aydın Özcan ile bazı ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende saygı atışı yapıldı.



GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR'IN MESAJI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vali Erol Ayyıldız'ın mesajlarından sonra TSK adına Topçu Üstteğmen Alkan Üner, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajını okudu. Akar'ın mesajında; yorgun, yoksul ancak gururla çıkmış Türk ulusunun bir yandan uygarlık yolunda büyük adımlar atarken, öte yandan Atatürk devrimlerinden rahatsızlık duyan ve Cumhuriyetin temel niteliklerini içine sindiremeyen çeşitli gruplar ve düşünceler ile de mücadele ettiği ifadeleri yer aldı.



Menemen Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Ayhan Emre Korkut ve Eray Küçük'ün Kubilay şiirlerini okumasından sonra, Kaymakam Gülihsan Yiğit, anıt defterini imzaladı, Kubilay'dan alınan gücün 15 Temmuz'da kendisini ortaya koyduğunu vurguladı. Protokol üyeleri, daha sonra Şehit Kubilay'ın aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.



Resmi anmanın ardından bu kez vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Özcan Purçu, Mustafa Balbay, İzmir barosu Başkanı Aydın Özcan, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanının da katılımıyla, Menemen Tren Garı'ndan, Yıldıztepe Şehitliği arasındaki bir kilometrelik yolda yürüdü. Yürüyüşe, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri de büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşte Türk bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın resimleri taşındı,'Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlaı atlırken, halk şehitliği ziyaretlerinden sonra alandan ayrıldı.

ŞEHİT MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY KİMDİR?

Mustafa Fehmi Kubilay (d. 1906 - ö. 23 Aralık 1930), Türk öğretmen ve asteğmen. Kubilay Olayı olarak tanımlanan ve Menemen'de Mustafa Fehmi Kubilay, bekçi Hasan ve bekçi Şevki'nin 23 Aralık 1930'da Cumhuriyet karşıtı bir grup tarafından öldürülmesiyle başlayan ve faillerin (ve ilgili görülenlerin) yargılanması sürecinin sürdüğü Ocak/Şubat 1931 aylarını kapsayan olaylar zincirinin simgesi olan Türk askeridir.

1906'da Kozan'da, Giritli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba adı Hüseyin, ana adı Zeynep'tir. Mustafa Fehmi Kubilay 1930 yılında öğretmen olarak İzmir'in Menemen İlçesi'nde asteğmen rütbesiyle askerlik görevini yaparken 23 Aralık 1930'da Derviş Mehmet'in başında olduğu bir grup şeriatçı tarafından öldürüldü. Olay, Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica girişimidir, tarihe "Menemen Olayı" ve "Kubilay Olayı" olarak geçmiştir. Atatürk'ün Silahlı Kuvvetlere mesajı, Genelkurmay Başkanı'nın mesajı, TBMM'de soru önergesi ve Başbakan İsmet İnönü'nün konuşması, Bakanlar Kurulu'nun sıkıyönetim ilanı kararı, Sıkıyönetim ilanının TBMM görüşmeleri, yargılamanın ilk günkü tutanakları, Savcılığın Esas Hakkındaki İddianamesi, Divan-ı Harp Kararnamesi, TBMM Adliye Encümeni Mazbatası ve TBMM Genel Kurul kararları, tam metin olarak yer almaktadır.

Menemen olayının izleri toplumsal bellekte yer etmiş ve Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, "devrim şehidi" olarak simgeleşmiştir. Her sene 23 Aralık'ta Kubilay Olayı ile ilgili olarak çeşitli yayın organlarında konu ile ilgili makaleler yayımlanmakta ve olay lanetlenmektedir.