Burcu Güneş’in 41 şarkı davası

Burcu Güneş’in satın aldığı 141 şarkı adına tescil edilmedi. Eserler ikinci kez satıldı. Şarkıları bu kez bir prodüksiyon şirketi adlı. Bunu duyan Güneş şarkıları tescil ettirdi. Prodüksiyon şirketi Güneş’e dava açtı

Şarkıcı Burcu Güneş, adını taşıyan "Burcu Güneş" albümünün de aralarında olduğu 141 eser için hukuk mücadelesi veriyor. Yapımcı Süper Müzik Şirketi, şarkıcı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tazminat davası açtı. Süreç, icra müdürlüğünün 2006'da şirketin borçları nedeniyle 141 eseri ihaleli satışa çıkarmasıyla başladı. Şarkıcı, eserleri satın aldı. Eser işletme belgesi için gerekli evrakı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdi. Ancak bakanlık evrakla ilgili 4 yıl işlem yapmadı. Bu sürede eserlerin hak sahibi olan şirket iflas etti. Beyoğlu İflas Müdürlüğü de aynı eserleri 2009'da tekrar ihaleyle satışa çıkardı. Bu kez şirket 141 eseri 150 bin liraya satın aldı. Bunun üzerine şarkıcı, İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Eserlerin hak sahibi olduğunu mahkeme kararıyla tescil ettirdi. Sonunda da eserleri ihale ile satın aldığı halde hak sahibi olamayan şirket, bakanlığa ve Güneş'e 15 bin liralık tazminat davası açtı.



BİLİRKİŞİ: BAKANLIĞIN İHMALİ

Güneş'in avukatı Hayati Şahin, davanın reddini istedi, belgelerin bakanlığa sunulduğunu belirtti. Bakanlık ise eserlerin şarkıcı tarafından satın alındığını ve kendilerinin bu yönde herhangi bir kusurunun bulunmadığını iddia etti. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Çıkan raporda, "Güneş'in iki kez yapılan ihalede de kusuru yok. Olayda bakanlığın ihmali var" dendi. Mahkeme tarafların son sözlerini söylemesi için duruşmayı erteledi.