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2 bin le 'da

İHA
  • Giriş Tarihi: 25.12.2016 10:13
2 bin polisle Bursa'da huzur operasyonu
2 bin polisle Bursa'da huzur operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin le '' düzenledi.  Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 'huzur operasyonu' düzenledi.

2 bin in katıldığı uygulamada gece kulüpleri, kafeteryalar, park ve bahçelerde yapılan uygulamada 977 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet bıçak, 63.5 gram uyuşturucu ve aranması bulunan 41 şahıs yakalandı.

3 gece kulübüne sigortasız işçi çalıştırmaktan, kapalı alanda sigara içilmesinden ve izinsiz konsomatris çalıştırmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca 477 araç sorgulaması yapılırken, 35 araca toplamda 7 bin 116 lira ceza yazıldı. 2 araç da trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu uygulamaların şehrin huzur ve güven ortamını arttırmak için yapıldığı ve devam edeceği belirtildi.

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