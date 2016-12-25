2 bin polisle Bursa'da huzur operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 2 bin polisle 'huzur operasyonu' düzenledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 'huzur operasyonu' düzenledi.

2 bin polisin katıldığı uygulamada gece kulüpleri, kafeteryalar, park ve bahçelerde yapılan uygulamada 977 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet bıçak, 63.5 gram uyuşturucu ve aranması bulunan 41 şahıs yakalandı.

3 gece kulübüne sigortasız işçi çalıştırmaktan, kapalı alanda sigara içilmesinden ve izinsiz konsomatris çalıştırmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca 477 araç sorgulaması yapılırken, 35 araca toplamda 7 bin 116 lira ceza yazıldı. 2 araç da trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu uygulamaların şehrin huzur ve güven ortamını arttırmak için yapıldığı ve devam edeceği belirtildi.