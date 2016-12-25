Bakan Nabi Avcı: Dünyada Hollywood’dan sonra Türk dizileri geliyor

Yerli film izlemede Avrupa’da birinci olduğumuzu söyleyen Bakan Avcı “100’den fazla ülkede 150 dizimizi 500 milyon kişi izledi” dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul'da film yapımcılarıyla bir araya geldi. Toplantıya Birol Güven, Gani Müjde, Osman Sınav, Ömer Faruk Sorak, Reis Çelik, Timur Savcı, Mesut Uçakan, Semih Kaplanoğlu, İsmail Güneş, Nazif Tunç, Özhan Eren, Güneş Çelikcan, Cemal Okan, Atalay Taşdiken, Ali Osman Emirosmanoğlu, Ahmet Edebali, Yusuf Esenkal, Zeynep Özbatur gibi sinema sektörünün önde gelen yapımcıları katıldı.

'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Bakan Avcı, sinema sektörünün içinde bulunduğu durum, sorunları ve çözümleri konusunda faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ülkemiz sinema sektörünün son dönemde başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Bakan Avcı, "15 yıl önce yılda sadece 9 yerli film vizyona giriyorken, şimdi bu sayı 139'a çıktı. Bu yıl sinema salonlarına giden 55 milyon seyircinin 30 milyonu yerli film izledi. Yerli film izlemede yüzde 60'ı geçen bir oranla Avrupa'da birinci sıradayız. Bu yıl 28.5 milyon lira gibi rekor bir destek verdiğimiz sektöre 2017'de 40 milyon lira ayırdık. Özellikle gençlerimizin projelerine, ilk filmlerini yapacak yönetmenlerimize, animasyon ve kısa film yapan sanatçılarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. Toplantıda son dönemde yurt dışında başarılı işlere imza atan dizi sektörünü de konuştuklarını söyleyen Avcı, "100'den fazla ülkede 150 dizimizi 500 milyon kişi izledi. Dizi ihracatında Hollywood'dan sonra ikinci sıradayız. Bu turist sayısına da yansıyor" diye konuştu.