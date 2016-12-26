Çökertme kebabı nasıl servis edilir?

Çökertme kebabı servis edilirken ince ince doğranmış patates kızartmaları tabağın en altına konması gerekmektedir. Nedeni patatesin sertleşmesi ve kıtır kıtır bir hale gelmesini engellemek.

Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin.

Et marinasyonu için rendelediğiniz kuru soğan ve sarımsağın suyunu sıkıp ayrı bir kaba aktarın. Soya sosu, üzüm sirkesi ve zeytinyağıyla karıştırdıktan sonra içerisine etleri ekleyin. Taze kekik ve biberiye ilavesiyle masaj yaptığınız et şeritlerini, üzeri streç filmle kaplı kapta en az 30 dakika kadar dinlendirin.

Domates sosu hazırlamak için; zeytinyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Rendelenmiş domatesi katıp suyunu çekene kadar pişirin. Acı biber salçasını ekleyip 2-3 dakika kadar kavurun. Tuz ve kekik ilave edin. Az miktarda sıcak su yardımıyla kıvamını açıp kısa bir süre kaynatın.

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin. Bol suda durulayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Kağıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.

Arzuya göre servis esnasında kullanmak üzere kabuğu soyulmamış bütün yeşil biber (üzerine küçük delikler açın) ve domates dilimlerini aynı yağda kısa bir süre kızartın.

Etleri kızartmak için mümkünse döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.