Beyazıt'ta tramvay kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.

Kabataş - Bağcılar seferi yapan tramvay, Beyazıt'ta bir vatandaşa çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu tramvayın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri, Bağcılar -Beyazıt ve Kabataş- Sultanahmet arasında yapılıyor.

Beyazıt'ta tramvay kazası!