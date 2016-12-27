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'ta !

DHA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 15:05
Beyazıt'ta tramvay kazası!
Beyazıt'ta tramvay kazası!

'ta meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, seferleri her iki yönde de yapılamıyor.

Kabataş - Bağcılar seferi yapan , 'ta bir vatandaşa çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu tramvayın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri, Bağcılar -Beyazıt ve Kabataş- Sultanahmet arasında yapılıyor.

Beyazıt'ta tramvay kazası!

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