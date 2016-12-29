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Son dakika: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 19:07 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 19:18
Son dakika: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Son dakika: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

nedeniyle İDO ve nden bazılarını iptal etti

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun gün içindeki seferleri de hava muhalefeti dolayısıyla programdan kaldırılmıştı.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda da bir çok seferini iptal ettiğini belirtti. İDO'nun iptal edilen seferleri.

  • 29-12-2016 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
  • 29-12-2016 17:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
  • 29-12-2016 17:30 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü
  • 29-12-2016 18:00 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
  • 29-12-2016 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
  • 29-12-2016 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
  • 29-12-2016 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü
  • 29-12-2016 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
  • 29-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
  • 29-12-2016 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
  • 29-12-2016 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
  • 29-12-2016 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

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