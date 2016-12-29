Son dakika: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazılarını iptal etti

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun gün içindeki seferleri de hava muhalefeti dolayısıyla programdan kaldırılmıştı.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda da bir çok seferini iptal ettiğini belirtti. İDO'nun iptal edilen seferleri.