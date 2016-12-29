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'da si battı

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 16:56 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 17:04
İstanbul'da balıkçı teknesi battı
İstanbul'da balıkçı teknesi battı

Beylikdüzü açıklarında denizde alabora olan sindeki 1 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedi bulundu, 1 kişi de kayboldu

Beylikdüzü'nde denize açılan ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olan sindeki 1 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedi bulundu, 1 kişi de kayboldu.

MİDYE TOPLAMAK İÇİN AÇILDILAR

Alınan bilgiye göre, midye toplamak için Beylikdüzü Ambarlı Limanı mevkisinden denize açılan 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle denizde alabora oldu.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, denize düşen Yılmaz Bodrum'u kurtarırken, İlyas Bostancıeli'nin cesedi bulundu. Alabora olan tekneden denize düşen Hüseyin Karaman'a ise ulaşılamadı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Karaman'ı arama çalışmalarına ara verildiği bildirildi.

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