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'dan sefer iptalleri

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 18:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 18:14
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüslerinin () bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- () 18.00, 19.30 ve 21.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 19.30 ve 21.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferleri yapılamayacak.

Saat 13.30, 15.30 ve 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 16.00'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

BUDO, saat 12.30 ve öncesindeki bazı seferlerini de olumsuz hava koşuları nedeniyle programdan kaldırmıştı.

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