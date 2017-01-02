2017’nin bebekleri

2016’da yaşanan darbe girişimi ve alçak terör saldırılarına karşı daha fazla kenetlenen Türk halkı, yeni yılın ilk saatlerinde ‘yaşama merhaba’ diyen bebekleriyle geleceği kucakladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları yerleşkesinde yeni yılın ilk bebeklerinden birini dünyaya getiren 22 yaşındaki Şehnaz Uğur ile eşi Hüseyin Uğur'u ziyaret etti. Mehmet Emin Uğur ismi konulan bebeği kucağına alan Bakan Kaya'ya İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci kız çocuğu Hatice Zümra'yı dünyaya getiren anne Çiğdem Ekmekçi'yi ziyaret eden Akdağ, aileye katılan yeni bireyin sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam geçirmesini diledi.



BEBEĞİNE 'ÖMER HALİS' İSMİNİ VERDİ

Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Cafer ve Türkan Şirin çiftinin 4'üncü çocuğuna ise 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adının yaşatılması için 'Ömer Halis' adı verildi. 4 kilo 420 gram ağırlığında doğan bebeğin ilk ziyaretçisi Çorum Valisi Necmeddin Kılıç oldu. Vali Kılıç aileyi kutladı, Ömer Halis bebeğe altın taktı. Adana'da 2003'te evlenen ve 13 yıldır çocuk sahibi olmak için uğraşan Durak çiftinin bebek hasreti yeni yılın ilk saatleriyle son buldu. Tüp bebek tedavisi gören Durak çifti, 2017'nin ilk dakikalarında doğan bebeğe Umut Eren adını verdi. Anne Nejla Durak, "Aslında biz doğumu daha sonra bekliyorduk. Yeni yılda olması bizim için mucize gibi" dedi. Hastaneye gelen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, anne ve bebeği ziyaret etti.