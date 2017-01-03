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ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: Cuma gününe dikkat!

  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 14:19 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 15:11
Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: Cuma gününe dikkat!
Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: Cuma gününe dikkat!

İstanbul'da geçen hafta beklenen yağışı sulu kar olarak görüldü. İstanbullular hasretle kar yağışını bekliyor. Peki Meteoroloji açıkladı, son dakika verilerine göre işte cevabı.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul ve çevre illerde Cuma günü başlamak üzere 3 gün sürecek yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında da ciddi düşüş görülecek.

İÇ ANADOLU VE BATI'DA KAR YAĞIŞI

Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında Cuma günü Marmara, Cumartesi günü ise İç Anadolu ve Batı'da kar yağışı bekleniyor.

Son dakika bilgilerine göre; Cumartesi günü Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'nin Batı kesiminde etkili olacak. İstanbul'da iki gün sürecek kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken, Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.

Pazar günü Akdeniz, Karadeniz'in bir bölümünde yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bir kısmı parçalı bulutluyken diğer ütüm bölgelerde kar yağacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken, kar yağışının Ankara'da da etkili olacağı tahmin ediliyor.

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