Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? - Konya Valiliği açıklama yaptı mı?

Konya'da yaşanan karlı ve soğuk hava nedeniyle öğrencilerin gözü kulağı bugünde Konya Valiliği'ne çevrildi. Konya'da yarın okullar tatil olacak mı sorusu yeniden gündem olurken Konya Valisi Yakup Canpolat'tan açıklama beklenmeye başladı. Konya Valiliği'nden kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılması durumunda anında haberimizde olacaktır. İşte 4 Ocak Çarşamba Konya'da okullar tatil mi? sorusunun cevabı...

Konya'da son yılların en soğuk ve karlı günleri yaşanmaya devam ediyor. Dün etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Konya'da okullar tatil edilmişti. Bugün de öğrenci ve velilerin gözü Konya Valiliği'ne çevrildi. Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? Vali Yakup Canpolat'tan henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 4 Ocak Çarşamba Konya'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtını ilerleyen saatlerde bu başlık altından öğrenebilirsiniz.



KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 OCAK ÇARŞAMBA



Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci ve velilerin gözü bugünde Konya Valiliği'ne çevrildi. Kar yağışı nedeniyle okula gitmek istemeyen öğrenciler için henüz kar tatili açıklaması yapılmadı. 4 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı önümüzdeki saatlerde belli olacak.



KONYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR



Son 14 yılın en yoğun kar yağışını alan Konya'da, şehir merkezinde kar kalınlığı 37 santimetreyi buldu.

Önceki mevsimlerde kurak bir dönem geçiren Konya Ovası 14 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, dün akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmasıyla okullar tatil edildi. Vatandaşlar yollarda yürümekte zorluk çekerken, şehir merkezinde iş makineleri ve belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaflar kar yağışının zorlu geçtiğini belirterek, yağışların esnaf, çiftçi ve Konya tarımı açısından da yararlı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, şehirlerarası karayollarında da ulaşım kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Kar nedeniyle zaman zaman kapanan karayollarını temizleme çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

KONYA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Isparta'nın güneyi, Ankara, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak Marmara ve yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 12

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor 11

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu 8