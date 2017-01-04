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AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 06:27 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 06:27
Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın
Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın

Fatih'te bulunan 'nda sabaha karşı çıkan büyümeden söndürüldü.

Fatih'te, Edirnekapı semtinde kız üniversite öğrencilerinin barındığı bir yurtta çıkan büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 'nun mutfağından duman çıktığını fark eden bir görevli, durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daha sonra yurttaki memurlar tarafından alarm verilerek, öğrenciler binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle mutfakta küçük çaplı hasar oluştu.

Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, çalışmalar tamamlanınca yeniden binaya alındı.

İlk tespitlere göre, yangının mutfaktaki elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

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