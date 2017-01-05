X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Meteoroloji'den Ege ve Marmara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'den ve için ve sı!

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 20:21
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

2. Bölge Müdürlüğü ve Bölgesinin bazı kesimleri için ve nın yer yer şiddetli olacağı konusunda uyardı.

2. Bölge Müdürlüğü ve Bölgesinin bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak ve sında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren bölgede yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir, Manisa ve İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağışların yarın akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın 23.59'a kadar bölge genelinde fırtına şeklinde görülmesi beklenen rüzgarın, yarın öğlen saatlerine kadar güney yönlerden, öğleden sonra ise bölgenin kuzeyinden başlayarak poyraza dönmesi öngörülüyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.