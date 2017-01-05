Türkiye genelinde okulların tatil olduğu haberleri gelmeye başladı. İşte okulların tatil edildiği iller

Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Okulların 6 ocak'ta kar tatili olan illeri açıklamalar geldikçe bu haberden yayınlayacağız

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Çorum'un İskilip ve Bayat ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İskilip ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 Ocak 2017 Cuma günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu raporlarına göre İstanbul ve Ankara'ya kar yeniden geliyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkisini göstermişti. Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıkları yeniden düşüyor. İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu raporları...

METEOROLOJİ'DEN EGE VE MARMARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarılarına göre İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Geçtiğimiz hafta soğuk ve karlı hava iki ilde de etkisini gösterirken Ankara'da okullar da tatil edilmişti. İstanbul ve Ankara için hava durumu tahminlerini, son dakika uyarılarını bu başlık altından en hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İşte İstanbul ve Ankara için hava durumu raporları...



İSTANBUL HAVA DURUMU! KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a yeni yılın ilk karı bu hafta yağacak. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre yarın Hakkari ve Trakya'da kar bekleniyor. Kıyı Ege'de yağmur olarak görülecek yağışlardan Antalya ve çevresi de etkilenecek. Perşembe günü ülke genelinde yağış bekleniyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'in batısında kuvvetli yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar olarak görülecek. Cuma gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşecek. Trakya ve Marmara'nın güneyinde kar yağışı beklenirken, İstanbul ve Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Cumartesi günü Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'nin Batı kesiminde etkili olacak. İstanbul'da iki gün sürecek kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken, Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.

Pazar günü Akdeniz, Karadeniz'in bir bölümünde yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bir kısmı parçalı bulutluyken diğer ütüm bölgelerde kar yağacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken, kar yağışının Ankara'da da etkili olacağı tahmin ediliyor

CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUN OLACAK İLLER

Meteorolojinin sitesinde yayınladığı uyarıya göre cuma günü kar yağışının yoğun olacağı iller şunlar; İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkale, Edirne, Çanakkale, Balıkesir Kocaeli , Yalova ve Bursa. Bilecik ve Sakarya illerinde de kar yağışı görülecek.

CUMARTESİ KAR YAĞIŞININ KUVVETLİ OLACAĞI İLLER

Haftasonu kar yağışı etki alanını genişleterek iç anadoluyu vuracak. Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kuvvetli kar yağışı ile hayat duracak. Meteorolojinin sitesinden verdiğ tahmine göre 6 Ocak cumartesi günü marmara bölgesindeki illere ilaveten kar yağışının kuvvetli olacağı iller şunlar; Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Isparta, Burdur, Uşak, Zonguldak, Bolu Düzce, Karabük ve Bartın. İç anadolu bölgesindeki Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir illerinde de kar yağışı etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞINDA DURUM

8 Ocak pazar günü ise balkanlar üzerinden gelen kar dalgası doğu anadolu bölgesini de etki alanına katacak. Pazar günü yurdun doğusundan batısına hemen her yerinde kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL hava durumu tahminine göre cuma günü kar yağışı öğleden sonra sıcaklığın düşmesi ile birlikte başlayacak. Meteorolojinin sitesinden yayınladığı uyarıda öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor denildi.

SICAKLIK 15 DERECE DÜŞECEK

Balkanlar üzerinden gelen kuvvetli kar yağışı dondurucu soğukları da beraberinde getiriyor. Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacak.

BURSA HAVA DURUMU

Bugünden itibaren hava sıcaklığının 11 dereceye yükseleceği Bursa'da cuma günü kar yağışının başlaması bekleniyor. Yağışın etkisiyle düşecek hava sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günü en yüksek sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar ineceği Bursa'da, hafta sonunda mevsim normallerinin altında sıcaklık görülecek.

Kar kalınlığının 2,25 metre olduğu kış turizminin merkezi Uludağ'da cuma günü başlayacak kar yağışının hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.