Şehit polis Fethi Sekin kimdir?

İzmir'deki hain saldırıda göğsünü siper ederek teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin kimdir? Hayat hikayesini sizler için araştırdık...

İzmir'deki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin 1973 yılında Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü'nde dünyaya geldi. Eğitimini Elazığ Baskil'de tamamlayan Sekin, 8 yıldır İzmir Adliyesi'nde görev yapıyordu. Şehidin Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8) ismin de 3 çocuk sahibi.

Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği öğrenildi.

2014 YILINDA GÖREVİ BAŞINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Şehit trafik polisi Fethi Sekin, 2014 yılında da ölümden dönmüştü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, caddeden karşı tarafa geçmek için hamle yapmış, bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen 16 DO 044 plakalı otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin, sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan dolayı belinde ve sırtında zedelenmeler meydana gelen Sekin'e 5 gün 'iş göremez' raporu verilmiş.

Altı kardeşi olan Şehit Polis Fethi Sekin'in ablası Fethiye Acun'un, Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi'nde şube müdürü olduğu öğrenildi.

Şehit Fethi Sekin İzmir de yapılacak devlet törenin ardından askeri Uçakla İzmir'den alınarak Elazığ'a getirilerek yarın (Cumartesi günü) Baskil merkez Camii'den kılınacak cenaze namazının ardından Doğancık Köyünde Aile Mezarlığına rahmetli annesinin yanına defnedilecek.