Tıp literatürüne geçen üçüzler

Batmanlı 31 yaşındaki Songül Gümüş, böbrek nakli olmasına rağmen doğal yollarla hamile kalıp üçüz bebek doğuran ilk kadın olarak tıp literatürüne geçti

Batmanlı Songül Gümüş ile Mehmet Gümüş, 3 yıl önce görücü usulüyle evlendi. Kaportacı Mehmet Gümüş, evlilikten iki yıl önce böbrek nakli olan eşine dört elle sarıldı ve kontrollerini aksatmaması için seferber oldu. Nakilden 5 yıl sonra hamile kalan genç kadın, nakil ameliyatını yapan Antalya Medical Park Hastanesi'nden Prof. Dr. Alper Demirtaş tarafından takip altına alındı. Doktor kontrolünde geçen hamileliğin ardından Sevcan adını verdiği bebeğini kucağına aldı. Geçen martta yeniden hamile kalan Gümüş'te bu kez inanılmaz bir gelişme tespit edildi. Doktorları şaşırtan gelişme, genç kadının üç çocuğa hamile kalmasıydı. Çünkü, dünyada organ nakli sonrasında doğal yolla üçüz bebeğe gebe kalan kadın yoktu.

TEŞEKKÜR ZİYARETİ...

Songül Gümüş, tüm risklere karşın inanılmazı başardı ve geçen kasımda tek yumurta üçüzleri olan Sudenaz, Nazlı ve Zilan adlı kız bebeklerini 28 haftalıkken dünyaya getirerek adını tıp literatürüne yazdırdı. Gümüş ailesi, doğumun ardından bebekleri alıp Prof. Dr. Demirbaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Demirbaş da kucağında bebeklerle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına şu notu düştü: "7.5 yıl önce böbrek nakli yaptığımız hastamız iki ay önce doğum yaptı. 'Hoş geldiniz, yaşam sırası sizde' diye fısıldadık kulaklarına. Hani hep diyoruz ya, organ nakli mucizedir..."

ŞİLİ'DEKİLER TÜP BEBEKTİ

PROF. Dr. Alper Demirbaş, "Nakil olan hastalarda gebelikler zordur" dedi ve ekledi: "Bugüne kadar 4 bin 245 nakil yaptık ve 50 civarında hamile kalıp doğum yapan hastamız oldu. Bu doğumlar hep tek çocuk olarak kayda girdi. Songül hanım da ilk bebeğinin ardından yine doğal yolla üçüz bebeklere hamile oldu. Bu bizi heyecanlandırdı. Organ nakli sonrası ilk üçüz gebelik Şili'deydi. Ancak o tüp bebek tedavisiyle gerçekleşti. Songül hanımın durumuna ABD'deki doktor arkadaşlar da çok şaşırdı, hayretler içinde kaldı."