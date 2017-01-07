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İstanbul'da da aç kalan vatandaşın yanına geldi

İHA
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 12:47 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 12:51
İstanbul'da karda aç kalan tilki vatandaşın yanına geldi
İstanbul'da karda aç kalan tilki vatandaşın yanına geldi

İstanbul'da nedeniyle aç kalan , ormanda gezenlerin yanına geldi. Vatandaşlar tilkiyi besleme çalışırken, tüm bu yaşananlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da ın başladığı ilk dakikalarda çekilen bir görüntü herkesi şok etti. Fatih Ormanı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar manzara karşısında şaşkına döndü. Aç kalan yemek bulmak için vatandaşın arasına indi. Vatandaşlar ilk önce şaşkınlık yaşadı .Ardından tilkiyi beslemeye çalıştı. Tilki bir süre sonra gözlerden kayboldu. Vatandaşlar ise "Çok şaşkınız. Tilki açlıktan buraya kadar gelmiş" dedi.

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