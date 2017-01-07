9 Ocak Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? - Vasip Şahin açıklama yaptı mı?

Meteorolojiden yapılan son dakika kar yağışı uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde beklenen oldu. İstanbul yaklaşık 2 saat içinde beyaz perdeye büründü. Vatandaşlar yolda dahi yürümekte sıkıntı çekerken gözler ''İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?'' sorusunun cevabına çevrildi. 9 Ocak Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği 9 Ocak Pazartesi gününe dair tatil açıklaması yaptı mı? Vali Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili açıklaması yaptığı an bu bu başlık altında olacaktır.

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nihayet geldi. Meteoroloji'nin yaptığı son dakika uyarılarının ardından dün akşam itibari ile kar yağışı tüm İstanbul'u etkisi altına aldı. Kar yağışının gelecek haftaya kadar devam etmesi beklenirken öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. 9 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi açıklama yaptı mı? Öğrenciler Pazartesi günü okullar tatil mi sorusunun cevabını ararken Vasip Şahin'den henüz bir açıklama gelmedi.



İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?



İstanbullular dün akşam yağan ve hala devam eden yoğun kar yağışının ardından gözlerini Vasip Şahin'den gelecek kar tatili açıklamasına çevirdi. 9 Ocak Pazartesi için kar tatili bekleyen öğrenciler Vasip Şahin'e sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı. İstanbul Valiliği'nden gelecek son dakika kar tatili açıklamalarını sabah.com.tr'den takip ederek öğrenebilirsiniz.



İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN KAR AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokakta bulunan 2 bin 580 kişinin barınma merkezlerinde ağırlandığını belirterek, ilgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezinin, kar nedeniyle yaşanacak olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Avcılar Haramidere'de tır kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ifade eden Vali Şahin, şunları dile getirdi:

''Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor. Boğaz Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları, ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir.''