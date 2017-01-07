9 Ocak Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? - Vasip Şahin açıklama yaptı mı?

Meteorolojiden yapılan son dakika kar yağışı uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde beklenen oldu. İstanbul yaklaşık 2 saat içinde beyaz perdeye büründü. Vatandaşlar yolda dahi yürümekte sıkıntı çekerken gözler ''İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?'' sorusunun cevabına çevrildi. 9 Ocak Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği 9 Ocak Pazartesi gününe dair tatil açıklaması yaptı mı? Vali Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili açıklaması yaptığı an bu bu başlık altında olacaktır.
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nihayet geldi. Meteoroloji'nin yaptığı son dakika uyarılarının ardından dün akşam itibari ile kar yağışı tüm İstanbul'u etkisi altına aldı. Kar yağışının gelecek haftaya kadar devam etmesi beklenirken öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. 9 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi açıklama yaptı mı? Öğrenciler Pazartesi günü okullar tatil mi sorusunun cevabını ararken Vasip Şahin'den henüz bir açıklama gelmedi.
İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbullular dün akşam yağan ve hala devam eden yoğun kar yağışının ardından gözlerini Vasip Şahin'den gelecek kar tatili açıklamasına çevirdi. 9 Ocak Pazartesi için kar tatili bekleyen öğrenciler Vasip Şahin'e sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı. İstanbul Valiliği'nden gelecek son dakika kar tatili açıklamalarını sabah.com.tr'den takip ederek öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN KAR AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokakta bulunan 2 bin 580 kişinin barınma merkezlerinde ağırlandığını belirterek, ilgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezinin, kar nedeniyle yaşanacak olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.
Avcılar Haramidere'de tır kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ifade eden Vali Şahin, şunları dile getirdi:
''Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor. Boğaz Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları, ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir.''
ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI
Trafik Edirne yolunda TEM'de en çok Halkalı, Altınşehir rampaları ile TEM Ispartakule mevkiinde yaşanıyor. Evelerine varmak için vatandaşlar araçlardan inip yolda yürüyorlar. Yol kenarlarında kalmış tırlar dikkat çekiyor. Araç sürücüleri kar birikibtileri yüzünden zorluk çekiyor. Bazı araçlar sürücüleri ise araçlarını yol kenarına çekti.
İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Giresun, Ordu, Malatya, Elazığ, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısında yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
İstanbul: Çok bulutlu, yoğun kar yağışlı -1
Bursa: Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı -2
İzmir: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 2
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 14
Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı 14
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı 21
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10