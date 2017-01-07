İstanbul'da vapurlar çalışıyor mu? - Vapur seferleri iptal mi edildi?

İstanbul'da dün akşam başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışının ardından İstanbul'da vapur seferlerinin iptal edilmesi bekleniyordu. Peki İstanbul'da vapurlar çalışıyor mu? Vapu seferleri iptal edildi mi? İşte tüm detaylar...

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Öte yandan bu sabah saatlerinde de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle vapur seferlerinin iptal edilmesi bekleniyordu. İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Vapurlar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...



İSTANBUL'DA VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?



İstanbul'da yoğun kar yağışının ardından tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Ayrıca, İstanbul Boğazı gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.



Şehir Hatlarından yapılan yazılı açıklamada hava muhalefeti nedeniyle şehir hatları vapur seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca, İstanbul Boğazı gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.



İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.



Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.



Kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Kar kalınlığı, kıyı ve iç kesimlerde 10 santime, yükseklerde ise 25 santime ulaştı. Kar yağışı halen etkisini sürdürürken, sıcaklık da -4 dereceye kadar indi.



Bu arada, açıköğretim sınavlarının yapıldığı kentte, vatandaşlar sınavlara gireceği okullara gitmekte zorluk yaşanıyor. Ana arterler dışında ara sokakların kapalı olduğu İstanbul'da ulaşımda da zorluklar yaşanıyor.