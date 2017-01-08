Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi?-(9 Ocak) Ankara'da okullar tatil mi?

Geçtiğimiz günlerde başlayan yoğun kar yağışı sonrası veliler ve öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi de Ankara'da 9 Ocak'ta okullar tatil olacak mı? Kar tatili haberleri diğer il ve ilçelerden de gelmeye devam ediyor. Okullar yoğun kar yağışı nedeniyle peş peşe tatil edildi. Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Ankara Valiliği'nden açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız...

Ankara'da okulların tatil edilip edilmediği henüz net değil. Ankara'da okulların tatil olduğuyla ilgili haber geldiğinde buradan sizlerle paylaşacağız

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini sosyal medya hesabı Twitter hasabından duyurdu. Vali Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. Ankara Valiliği'nden ise 'kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞTE OKULLARIN TATİL OLDUĞU DİĞER İLLER



MANİSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!



Manisa'daki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın Gördes ilçesinde tamamen, 8 ilçede ise kısmi olarak ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın Gördes ilçesindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak ara verildiğini kaydedilen açıklamada, bunun kapsamının, taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde ise okulların açık olacağı bildirildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bolu'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın için bir gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamilelere de idari izin verildi.

İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkez ve ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca 9 Ocak Pazartesi günü engelli ve hamile kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri İle Halk Eğitim Merkezleri'de 9 Ocak 2017 günü bir gün tatil edilmiştir" denildi.



KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yarın için eğitime 1 gün ara verildi.

Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 09 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar, özel kreş ve gündüz bakım evlerinin tatil olduğunu açıkladı. İl genelindeki kamu kurumunda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli olduğu belirtildi.



KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın için bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yarın il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Tekirdağ'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiği açıklandı.

Tekirdağ'da kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle ilçeleri de kapsayacak şekilde okulların 1 gün tatil edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Tekirdağ Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hamile ve engelli olan devlet memurlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

KASTAMONU VE BARTIN'DA OKULLAR YARIN TATİL

Kastamonu il merkezinde ve Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde etkili olan kar yağışları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde de kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

NİKSAR'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Tokat'ın Niksar ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, ilçede okullar bir gün tatil edildi.

Niksar'da dün geceden bu yana aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, Niksar'da merkez belde ve köylerde okullar bir gün tatil edildi. Kent merkezi kardan beyaza bürünürken, kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Karayolları'na bağlı ekipler ise şehirlerarası karayolunda çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri, yola çıkacakları zincir takmaları konusunda uyardı.

Kar nedeniyle Niksar'da ilk ve orta dereceli okulların pazartesi günü itibariyle bir gün tatil edildiği bildirildi.

EDİRNE'DE OKULLAR YARIN TATİL

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.



Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



SAMSUN'DA OKULLAR YARIN TATİL

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 9 Ocak Pazartesi günü 6 ilçede yaptığı kar tatilini il geneline uygulama kararı aldı ve bütün okulların tatil olduğunu açıkladı.



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Sayın İbrahim Şahin, olumsuz hava şartlarından dolayı 09 Ocak 2017 Pazartesi günü Samsun İl genelinde tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Valimiz Sayın İbrahim Şahin ayrıca, aynı gün çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti" dedi.

NEVŞEHİR VE YOZGAT



Eğitime kar engeli - Nevşehir genelinde ve Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Nevşehir genelinde ve Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar yarın tatil edildi.

Yozgat'ta da yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, yoğun kar yağışının sürdüğünü belirerek, 5 köy yolunun kapalı olduğunu, okulların da yarın tatil edildiğini söyledi.

Öte yandan, Kırşehir'de kapalı 82 köy yolundan 47'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden itibaren yağan kar ve tipi nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde ulaşıma kapanan 82 köy yolundan 47'sinde ulaşım yeniden sağlandı.



TOKAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Yazıcı, " İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.

YALOVA'DA OKULLAR TATİL

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullar 9 Ocak Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.

Yalova Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Müdür Turan yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü, bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür."

Müdür Turan, 10 Ocak Salı günü için ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.

BANDIRMA VE MANYAS'TA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir'de, Bandırma ilçesinden sonra 8 ilçede daha olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede yarın, Gelibolu ilçesinde de yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BURSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa'da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.



KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Aşım, ''Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.'' dedi.

Bu arada Valilikten yapılan yazılı açıklamada da kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi.

Öte yandan Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, "Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.

KARADENİZ EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kdz. Ereğli'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldığını söyledi. İlçede, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ALAPLI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik okulların yarın (Pazartesi) bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.Cevat Çevik hava muhalefetine dikkat çektiği açıklamasında: "09/01/2017 Pazartesi, Alaplı ilçemizde hava muhalefeti nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 1 (Bir) gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize duyrulur" dedi.

AKÇAKOCA'DA OKULLAR 9 OCAK'TA TATİL

Akçakoca'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.