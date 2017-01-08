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'de lara Zarar Verdi

DHA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 16:19 Güncelleme Tarihi: 8.1.2017 16:54
Mersin'de Hortum Seralara Zarar Verdi
Mersin'de Hortum Seralara Zarar Verdi

'in İlçesi'nde ları yıktı, bazı binalara zarar verdi.

İlçenin Kaledibi Mevkii'nde dün çıkan muz larının yoğun olduğu bölgede etkili oldu. Çevredekilerin korkuyla izlediği hortum 4 serayı yıktı, bazı binaların çatılarını uçurdu.

HORTUM VURDU GEÇTİ

Evinin kapı ve pencereleri zarar gören Kısmet Derya, "Sobaya odun kırmak için dışarı çıkmıştım. 5 saniyede geldi vurdu geçti. Eğer kapıya tutunmasaydım, beni de savuracaktı. Allah korudu" dedi.

Meteoroloji şiddetli fırtına ve hortuma karşı seracıları sık sık uyardı.

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