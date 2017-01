Ters şeride giren otomobil dehşet saçtı

İzmir’in Konak ilçesinde ters yönden gelen otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yararlanırken yarıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Basmane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Karaboğa (24) yönetimindeki 35 DC 9464 plakalı otomobil ters yöne girerek karşı yönden gelen Hikmet Çekiçci (64) yönetimindeki 35 HE 944 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 sağlık, AKS ve polis ekiplerine bildirdi. AKS ekipleri kazanın şiddetiyle arabada sıkışan Mustafa Karaboğa, Muammer Memiş ve karı koca olan Hikmet ve Gönül Çekiçci çiftini sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağılık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Çekiçci çifti Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Karaboğa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Muammer Memiş ise Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların saplık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



"HER ŞEY 5 SANİYEDE OLDU"



Kaza anını gören taksi şoförü Hikmet Akduman, "Beyaz araba tersten geliyordu. Her şey 5 saniyede oldu. Bir ses geldi hemen yolu kestik. Beyaz araba tersten geliyordu" dedi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol arabaların çekilmesiyle trafiğe açılırken ters yönden gelen araçtan düşen alkol şişeleri dikkat çekti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.