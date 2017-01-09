Ankara ve İstanbul'da 9 Ocak 2017 pazartesi günü okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Öğrenci ve veliler "İstanbul ve Ankara'da bugün okullar tatil mi" sorusunu sürekli sordular. Valilerin kar tatili hakkında yaptığı açıklamalar her mecrada (TV, radyo, internet, vb.) takibe alındı. Sonunda beklenen haber geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin dün akşam saatlerinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Ankara Valisi de internetten bir açıklama yaptı. Ankara Valisi Topaca, Ankara’da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını açıkladı.

İstanbul, İzmir, Adıyaman, Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Kahramanmaraş, Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Manisa, Sinop, Çorum, Amasya, Aksaray, Sakarya, Bolu, Bursa, Çanakkale, Zonguldak, Düzce, Tokat, Yalova, Kastamonu, Kırklareli, Nevşehir, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Yozgat, Samsun, Konya ve Bartın'da 36 ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde zaman zaman kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının il genelinde etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Şahin, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

ANKARA VALİSİ OKULLARIN TATİL OLMADIĞINI AÇIKLADI

Ankara Valisi Ercan Topaca, Meteorolojik verilere göre Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını açıkladı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, Meteorolojik verilere göre, Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler" ifadelerini kullandı.

İŞTE OKULLARIN TATİL OLDUĞU DİĞER İLLER

KAYSERİ'NİN YEDİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Yoğun kar yağışı Kayseri'nin ilçelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Akkışla, Bünyan, Develi, Tomarza, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Kocasinan, Melikgazi ve Talas ile Sarıoğlan ilçe merkezi haricinde ise taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi.

KAHRAMANMARAŞ'IN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 9 Ocak Pazartesi günü bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elbistan genelinde muhtemel kar yağışı ve etkili tipi nedeniyle tedbir amaçlı ilk ve orta dereceli okullarda, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

SİVAS'IN GÜRÜN İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Gürün İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, ilçedeki köy okulları ve taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerin eğitimine 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

ADIYAMAN'IN BİR İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü, bu nedenle ilçe genelinde 9 Ocak Pazartesi eğitime ara verdiklerini söyledi.

İlçeye bağlı 20 köy ile 18 mezranın yolunun ulaşımı kapandığını ifade eden Kaya, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını açmak için çalışma başlattığını ifade etti.

SİNOP'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Sinop'ta bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda 9 Ocak Pazartesi eğitime ara verildi.

Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinde kamuda görevli hamileler ile engelliler idari izinli sayılacak.

BİLECİK'İN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bilecik'in 2 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçeleri ile bağlı köylerinde önlem amaçlı olarak eğitime 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

KIRŞEHİR'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Kırşehir'de dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kırşehir'de taşımalı eğitime dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

ORDU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile birçok ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.



Ordu'da gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam kar yağışı sebebi ile 15 ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullarda, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçesinde yüksek mahallelerdeki okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışımı sebebi ile ara verilmiştir" denildi.

ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Orta ilçesinin tamamında, Atkaracalar ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda eğitime ara verildi.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Cuma gecesinden beri etkisini arttırarak yağan kar yağışı sonrası Sakarya Valiliği, 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde okulları tatil ettiğini açıkladı.

AMASYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Amasya'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Amasya Valisi Salih Işık yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Işık, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Engelli ve hamile memurların da izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Aksaray'da, kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının yaşandığını belirtti.

Yağışın etkisini artırdığını aktaran Kartal, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 09 Ocak Pazartesi ara verildiğini kaydetti.

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Çorum'da kar yağışı dolayısıyla merkez, İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için kent merkezi ile İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.

MANİSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Manisa'daki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime Gördes ilçesinde tamamen, 8 ilçede ise kısmi olarak ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak ara verildiğini kaydedilen açıklamada, bunun kapsamının, taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde ise okulların açık olacağı bildirildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bolu'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar için bir gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamilelere de idari izin verildi.

İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkez ve ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca 9 Ocak Pazartesi günü engelli ve hamile kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri İle Halk Eğitim Merkezleri'de 9 Ocak 2017 günü bir gün tatil edilmiştir" denildi.



KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Meram, Selçuklu ve karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde için eğitime 1 gün ara verildi.

Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 09 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar, özel kreş ve gündüz bakım evlerinin tatil olduğunu açıkladı. İl genelindeki kamu kurumunda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli olduğu belirtildi.



KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL

Kocaeli Valisi HASAN Basri Güzeloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların için bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olduğunu bildirdi.

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Tekirdağ'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiği açıklandı.

Tekirdağ'da kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle ilçeleri de kapsayacak şekilde okulların 1 gün tatil edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Tekirdağ Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hamile ve engelli olan devlet memurlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

KASTAMONU VE Bartın'DA OKULLAR TATİL

Kastamonu il merkezinde ve Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde etkili olan kar yağışları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde de kar nedeniyle okullar tatil edildi.

TOKAT NİKSAR'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Tokat'ın Niksar ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, ilçede okullar bir gün tatil edildi.

Niksar'da dün geceden bu yana aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, Niksar'da merkez belde ve köylerde okullar bir gün tatil edildi. Kent merkezi kardan beyaza bürünürken, kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Karayolları'na bağlı ekipler ise şehirlerarası karayolunda çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri, yola çıkacakları zincir takmaları konusunda uyardı.

Kar nedeniyle Niksar'da ilk ve orta dereceli okulların pazartesi günü itibariyle bir gün tatil edildiği bildirildi.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.



Valilik kararı ile eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle tatil edilmiştir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 9 Ocak Pazartesi günü 6 ilçede yaptığı kar tatilini il geneline uygulama kararı aldı ve bütün okulların tatil olduğunu açıkladı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Sayın İbrahim Şahin, olumsuz hava şartlarından dolayı 09 Ocak 2017 Pazartesi günü Samsun İl genelinde tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Valimiz Sayın İbrahim Şahin ayrıca, aynı gün çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti" dedi.

NEVŞEHİR VE Yozgat

Eğitime kar engeli - Nevşehir genelinde ve Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde okullar tatil edildi

Nevşehir genelinde ve Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Yozgat'ta da yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, yoğun kar yağışının sürdüğünü belirerek, 5 köy yolunun kapalı olduğunu, okulların da tatil edildiğini söyledi.



TOKAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Yazıcı, " İl Hıfzısıhha Kurulu, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.

YALOVA'DA OKULLAR TATİL

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullar 9 Ocak Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.

Yalova Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Müdür Turan yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü, bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür."

Müdür Turan, 10 Ocak Salı günü için ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.

BANDIRMA VE Manyas'TA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir'de, Bandırma ilçesinden sonra 8 ilçede daha olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede, Gelibolu ilçesinde de ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BURSA'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa'da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Aşım, ''Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.'' dedi.

Bu arada Valilikten yapılan yazılı açıklamada da kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi.

Öte yandan Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, "Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Okullar tatil. Keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.

KARADENİZ Ereğli'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kdz. Ereğli'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldığını söyledi. İlçede, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ALAPLI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ



Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik okulların yarın (Pazartesi) bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.Cevat Çevik hava muhalefetine dikkat çektiği açıklamasında: "09/01/2017 Pazartesi, Alaplı ilçemizde hava muhalefeti nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 1 (Bir) gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize duyrulur" dedi.

AKÇAKOCA'DA OKULLAR 9 OCAK'TA TATİL

Akçakoca'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

KIRIKKALE SULAKYURT'TA OKULLAR TATİL

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

NİĞDE'DE TÜM OKULLAR TATİL

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar ile Özel Eğitim Okulları ve rehabilitasyon merkezleri 9 Ocak Pazartesi tatil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de idari izinli sayılacak.

İZMİR TİRE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kriz masası oluşturuldu, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

DÜZCE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi il genelindeki okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin köy yollarında genişletme çalışması yürüteceği ifade edildi.