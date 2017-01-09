İzmir'de okullar tatil edildi mi? İşte İzmir MEB'den son dakika açıklaması

Kar yağışı yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren artan kar yağışı gece saatlerine kadar devam edecek. İzmir'de kar yağışının devam etmesiyle öğrenciler okulların 10 Ocak Salı günü de tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. İzmir'in Bergama ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Tüm detayları sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İzmir'de eğitime kar engeli

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime 10 Ocak Salı ara verildiğini belirtti.

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bugün de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarın (Salı) ara verildiğini belirtti.

Vali Şahin yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere dikkati çekerek, kent genelinde kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini ifade etti.

Açıklamada, yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, buzlanma ve özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ile yaya ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuz etkilerin göz önüne alınarak tatil kararı alındığı kaydedildi.

Vali Şahin'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü (1 gün) süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür."

Vali Şahin açıklamasında ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile çalışanların da idari izinli sayılacağını hatırlattı.

Bu arada, Marmara, İstanbul Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve İstanbul Medeniyet üniversitelerinin rektörlüklerinden yapılan açıklamalarda, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.



SALI GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ DİĞER İL VE İLÇELER

MANİSA'DA OKULLAR TATİL

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

TUNCELİ'DE 3 İLÇECE OKULLAR TATİL

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAMSUN'DA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Samsun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle, Terme, Vezirköprü, Havza, Kavak, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık ilçelerinde eğitime yarın (10 Ocak) bir gün ara verildi. Çarşamba, Alaçam, Atakum, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullarda, Canik ilçesindeki bazı köy okullarında, İlkadım ilçesinde Çatkaya ilkokul ve ortaokulunda eğitime ara verildiği belirtildi.

ORDU'DA 11 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 11 ilçede okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 10 Ocak Salı günü; Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Ulubey, Mesudiye, Kumru ve Korgan ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Öte yandan kentte kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için ekiplerin çalışması ise aralıksız sürüyor.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl merkezinde bulunan okullar yarın tatil edilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere de yarın için bir gün idari izin verildi.

ÇORUM'DA TAŞIMA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Çorum'da etkili olan kar yağışı okullardaki eğitimi de engelledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çorum'da 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



SİNOP

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi sebebiyle söz konusu ilçelerdeki okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya'da yoğun kar yağışı sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi.

Sakarya'da Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okullar 10 Ocak Salı günü 1 güN daha tatil edildiği açıklandı.

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yoğun kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edilen okullar valilikler tarafından yarın da tatil edildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi, özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 10.01. 2017 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 10.01.2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "10 Ocak Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı idari izinlidir" denildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter'dan çıklama yaparak yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu, "Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Ocak 2017 Salı günü ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeline de idari izin verilmiştir" paylaşımında bulundu.



TOKAT

Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini söyledi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatılırken, Tokat Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde dört gündür etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YALOVA'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçede tüm okullar, 3 ilçede ise taşımalı eğitim veren okullar 10 Ocak için 1 gün süreyle tatil edildi.

Balıkesir Valiliği İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Balya, Bandırma, Bigadiç, Gönen, Erdek, Dursunbey, Sındırgı, Susurluk, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara ilçelerinde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç'te 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün süre ile eğitime ara verildi. Ayrıca tüm kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 10 Ocak 2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.



METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLAR'A UYARI

"İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.