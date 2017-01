Ömer Halisdemir'in babasından Fethi Sekin'in kardeşine: Niye ağlıyorsun...

15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'in yakınlarını ziyaret etti. Baba Halisdemir, ağlayan Sekin'in kardeşlerini, "Niye ağlıyorsun. Ben seviniyorum, büyük bir şeref verdiler bize. Türkiye'nin bayrağına, toprağına, vatanına sahip olan çocuklarımız var" diyerek teselli etti.

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında kahramanca şehit olan 44 yaşındaki polis memuru Fethi Sekin'in ailesi, Elazığ'ın merkez Olgunlar Mahallesi Beyzadeefendi Camii'nde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor. Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Adana, Kilis, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentten tanıyan tanımayan birçok vatandaş, şehit Sekin'in taziyesine geliyor. Bugün de 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit düşerek ülkenin kaderini değiştirenler arasında yer alan Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit polisin ailesini ziyaret etti. Niğde'den gelen baba Halisdemir'e, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da eşlik etti.







Şehit babası Halisdemir, şehit polisin kardeşleri Vedat ve Ahmet Sekin'e uzun uzun sarıldı. Şehidin kardeşlerinin gözyaşı döktüğünü gören baba Halisdemir, "Bu çocuklar bizlere çok büyük şeref verdi. Niye ağlıyorsun. Ben seviniyorum, büyük bir şeref verdiler bize. Türkiye'nin bayrağına, toprağına, vatanına sahip olan çocuklarımız var. Çok şükürler olsun bize. Ben çok ağladım, çok destanlar yazdım. Hasandağı'na da çıktım ama sonradan toparlandım" diye konuştu.



Daha sonra Halisdemir, şehidin kardeşi Ahmet Sekin'e Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.







BABASI ŞEHİT OĞLUYLA SON KONUŞMASINI ANLATTI



Baba Halisdemir, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ile olan son görüşmesini detaylarıyla anlattı. 15 Temmuz gecesi oğlu Ömer Halisdemir ile 1 saat görüştüğünü aktaran baba Halisdemir, "Oğlum baba 'Benim içimde çok ağır bir sıkıntı var, senin bu duruma nasıl bir tercümanın var' dedi. Oğlum dedim önce bir su iç, ondan sonra Yasin-i Şerif oku. Yarabbi bana yardım et de dedim. Oğlum dedim hazırlığın tam olacak, elin belinde olacak dedim. Sonra bana 'Baba ben senin her dediklerini yaparım da, yalnız çok ıslanıyorum' dedi. Bende 'Korkma oğlum' dedim. Benim bu kelimelerimden mi etkilendi bazen hesap ediyorum belki de olabilir" dedi.



Daha sonra taziye evinde dua eden Halisdemir, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek ayrıldı.