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'da zehirlenmesi

AA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 12:19
Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi
Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi

'da iki ayrı evde dan sızan gazından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Emin Tikez'e (38) ait evde anne Hülya Tikez (39), çocukları Cansel (18), Barkın (11), Baran (14), Ahmet Cemal (2) ile Senem Tikez (15) dan sızan gazından zehirlendi.

Sağlık ekiplerine durumu bildiren aile üyeleri, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

AYNI OLAY TERCAN İLÇESİNDE DE YAŞANDI

Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi Bağpınar köyünde ise Turan Turgut'a (53) ait evde sobadan sızan ndan etkilenen eşi Zülfiye Turgut (49) ile kızı Yağmur Turgut rahatsızlandı. Durumun farkına varan Turan Turgut, eşi ve kızı ile birlikte Tercan Devlet Hastanesine başvurdu. Burada müdahalesi yapılan aile üyeleri, teşhisiyle ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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