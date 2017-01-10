Gemlik kapalı pazar yeri hizmete girdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, temeli 2014 yılında atılan kapalı pazar yeri hizmete girdi.

Bursa'nın en modern kapalı pazar yeri olma özelliği taşıyan Gemlik Belediyesi Modern Kapalı Pazar Yeri 10 dönümlük alanda kuruldu. Otoparkı, 425 pazarcı tezgâhı, 125 üretici tezgâhı, sağlık kabini, tuvaletleri, duş kabinleri, mescit, yürüyen merdivenleri, asansör, kafeterya ve lokantası ile bölgenin en modern Kapalı Pazar Yeri olan Gemlik Belediyesi Kapalı Pazar Yeri 24 milyon liraya mal oldu. Modern Kapalı Pazar Yeri, kurban kesim merkezi ve deprem toplanma merkezi olarak da kullanılabilecek.



Gemlik Belediye Başkanvekili Ercan Barutçuoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Vedat Büyükgölcigezli ve Kadir Erol Pazar yerinde incelemelerde bulundular. Kapalı Pazar yerinin Gemlik'e ve esnaflara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Belediye Başkan Vekili Ercan Barutçuoğlu, ilçeye böylesine önemli bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



''BU ÇALIŞMAYI SALI PAZARINDA YER ALAMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN YAPTIK''



Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Erol'da, Modern Kapalı Pazar Yerinde Cumartesi pazarı da kurulması için gelen talepler üzerine ihale sürecinin başladığını ifade ederek, Salı Pazarından yer alamayan vatandaşlar için bu çalışmanın yapıldığını söyledi. 18 Ocak'ta Gemlik'te ikamet eden pazarcı esnafı için ihale yapılacağını bildiren Kadir Erol, 25 Ocak'ta da Gemlik dışı esnafları için Cumartesi pazarı yer ihalelerinin yapılacağını belirtti.