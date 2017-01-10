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dükkanına uyuşturucu operasyonu!

İHA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 17:12 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 17:12
Kebap dükkanına uyuşturucu operasyonu!
Kebap dükkanına uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir dükkanına yapılan operasyonda 100 gram metamfetamin, F serisi iki adet 1 dolar, iki adet tabanca ile 10 bin TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas Caddesi'nde bulunan bir dükkanına operasyon düzenlendiği öğrenildi. Yapılan operasyonda A.G., M.D. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, F serisi iki adet 1 dolar, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin TL para ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili A.G., M.D. ve B.A. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınırken, şahıslar emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.

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