Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? - 11 Ocak Çarşamba Kocaeli'de okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu tahminlerine göre Kocaeli'de bugün kar yağışı bekleniyor. Gelen bu haberlerin ardından öğrencilerin gözü bugün de Kocaeli Valiliği'ne çevrildi. Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? sorusu aratılmaya başladı. 11 Ocak Çarşamba günü Kocaeli'de okullar tatil olacak mı? Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu açıklama yaptı mı? İşte tüm detaylar...

Türkiye genelinde soğuk ve karlı hava sebebiyle birçok ilde tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Kocaeli'de yaşayan öğrencilerin gözü de ''Kocaeli'de yarın okullar tatiil mi?'' sorusunun cevabına çevrildi. Kocaeli Valiliği'nden gelecek açıklama heyecanla bekleniyor. 11 Ocak Çarşamba günü Kocaeli'de okullar tatil olacak mı? Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter hesabından açıklama yaptı mı? Son dakika gelecek olan tatil haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...



KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KOCAELİ'DE DÜN YAPILAN TATİL AÇIKLAMASI ŞÖYLE;