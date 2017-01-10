Konya ve Bursa'da yarın okullar tatil mi? - 11 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava tahminlerine göre Konya ve Bursa'da kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Dün Konya'da tatil edilen okullar Bursa'da ise tatil edilmedi. Peki 11 Ocak Çarşamba Bursa ve Konya'da okullar tatilmi? Konya ve Bursa'da yarın okullar tatilmi sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Konya Valiliği ve Bursa Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmesi durumunda bu başlık altından öğrenebileceksiniz. İşte tüm detaylar...

Türkiye genelinde başlayan kar yağışı geçtiğimiz günlerden bu yana etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok illerde ise Cumartesi gününden itibaren tatil haberleri arka arkaya geliyor.Konya ve Bursa'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi? 11 Ocak Çarşamba Konya ve Bursa'da okullar tatil olacak mı? sorusunun cevabı yanıtını bekliyor. Konya Valiliği ve Bursa Valiliği'nden gelecek son dakika kar haberlerini sabah.com.tr'den takip edebileceksiniz. İşte 11 Ocak Çarşamba Bursa ve Konya'da okullar tatil mi? başlıklı haberimiz...



YARIN BURSA VE KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Kar yağışı nedeniyle öğrenci ve velilerin kar tatili beklentisi devam ediyor. Konya ve Bursa Valiliği'nden gelen resmi bir açıklama olmazken son dakika açıklamaları geldiği an bu başlık altında olacaktır.

İSTANBUL'DA KAR YENİDEN BAŞLADI

Kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etsini artırdı, rüzgarın da etkisiyle birlikte tipiye neden oldu. İstanbul'da bugün gece yarısına kadar kar yağışı devam edecek. Çarşamba ise aralıklarla sürecek olan kar yağışı, perşembe günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Cuma ise güneş uzun bir aradan sonra ilk kez yüzünü gösterecek, sıcaklık 8 dereceye kadar çıkacak



HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yağmur bekleniyordu. Ancak an itibariyle İstanbul'da kar fırtınası başladı... Şiddetli yağış etkisini arttırarak devam ediyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.