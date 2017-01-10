Tedavi edilen şahin doğaya salındı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaralı halde bulanarak tedavi edilen kızıl şahin, doğaya salındı.

Tosmur Mahallesi'nde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından alınarak, tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine teslim edildi. Yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan kızıl şahin, Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.



KANATLARINDAN VURULMUŞ



Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, şahini bulduklarında üzerinde tüfek saçması yaraları olduğunu söyledi. Yaralarının tedavi edilerek doğal yaşama uygun hale getirildiğini belirten Kodal, "Sağlığına kavuşur kavuşmaz şahini saldık. Şahin grubu kuşlar ülkemizin imzalamış olduğu Avrupa Yaban Hayatı Sözleşmesi kapsamında koruma altında bir türdür. Hiçbir şekilde avı serbest değildir. Avcı olan ve av ile ilgisi olmayan arkadaşlarımızın öldürme amaçlı kızıl şahinlere ateş etmemesi gerekir" dedi.



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Alanya Belediyesi Veteriner Müdürü Ali Yavuz da ilk müdahalesi yapılan kuşun tedavisinin tamamlandığını aktardı. Yavuz, "Kuşa yapılan ilk müdahalede kanatlarında saçma izleri bulunduğu gördük. 10 günlük tedavisinin ardından iyileşen şahinin uçması için rehabilite çalışmalarına başladık. Şimdi hazır ve doğa koruma ile birlikte uçuruyoruz" diye konuştu.