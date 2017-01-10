X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Tedavi edilen şahin doğaya salındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Tedavi edilen doğaya salındı

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 15:25
Tedavi edilen şahin doğaya salındı
Tedavi edilen şahin doğaya salındı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaralı halde bulanarak tedavi edilen kızıl , doğaya salındı.

Tosmur Mahallesi'nde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl , Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından alınarak, tedavisi için Alanya Belediyesi İşleri Müdürlüğü kliniğine teslim edildi. Yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan , Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.

KANATLARINDAN VURULMUŞ

Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, şahini bulduklarında üzerinde tüfek saçması yaraları olduğunu söyledi. Yaralarının tedavi edilerek a uygun hale getirildiğini belirten Kodal, "Sağlığına kavuşur kavuşmaz şahini saldık. Şahin grubu kuşlar ülkemizin imzalamış olduğu Avrupa Sözleşmesi kapsamında koruma altında bir türdür. Hiçbir şekilde avı serbest değildir. Avcı olan ve av ile ilgisi olmayan arkadaşlarımızın öldürme amaçlı kızıl şahinlere ateş etmemesi gerekir" dedi.

REHABİLİTE EDİLDİ

Alanya Belediyesi Veteriner Müdürü Ali Yavuz da ilk müdahalesi yapılan kuşun tedavisinin tamamlandığını aktardı. Yavuz, "Kuşa yapılan ilk müdahalede kanatlarında saçma izleri bulunduğu gördük. 10 günlük tedavisinin ardından iyileşen şahinin uçması için rehabilite çalışmalarına başladık. Şimdi hazır ve doğa koruma ile birlikte uçuruyoruz" diye konuştu.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.