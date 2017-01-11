Alevler bir aileyi yok etti

Karaman’da yanan evde kalan iki kızını kurtarmak isteyen baba alevlerin arasına daldı. Ancak hem kendisi hem de 19 ve 9 yaşlarındaki kızları çöken binanın altında kaldı

Karaman'ın Ermenek ilçesi Gülpazar Mahallesi'nde yaşayan Kemal Sağlam'a (48) ait iki katlı binanın ahır olarak kullanılan birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ermenek Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve eşini geçen yıl kaybeden Sağlam, alevleri fark edince uyanarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve de sıçradı.

Bunun üzerine Kemal Sağlam, evde bulunan kızları 19 yaşındaki Zeynep ve 9 yaşındaki Ebru Sağlam'ı kurtarmak için alevlerin arasına girdi. Bu esnada toprak ve ahşaptan yapılan tavanın çökmesiyle baba ve iki kızı göçük altında kaldı. İki eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmalarının ardından güçlükle kontrol altına aldı. Karaman Valisi Süleyman Tapsız, "Yangının büyük ihtimalle sobadan kaynaklandığı düşünülüyor" dedi.



DEVRİLEN SOBA İKİ CAN ALDI

İstanbul Bahçelievler'de üç katlı binanın giriş katındaki dairede sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri biri kadın iki cansız bedenle karşılaştı. Yapılan araştırmada hayatını kaybeden çiftin Mesut Baktaş (26) ile Moldova uyruklu Galina Tutunaru (37) olduğu tespit edildi. Dairede kiracı olarak oturan S.I'nın daireyi Baktaş'a bir geceliğine 100 TL'ye kiraladığı öğrenildi. S.I. gözaltına alındı.



ELEKTRİKLİ SOBA FACİASI

İzmir Torbalı'da iki katlı binanın ikinci katında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı evden Mehdi Kılığ yaralı çıkarılırken, eşi Emine Kılığ (65) can verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehdi Kılığ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.