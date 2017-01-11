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ve 'dan sefer iptalleri

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 06:33 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 06:42
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri () ve Bursa Deniz Otobüslerinin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO İPTALLERİ

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO İPTALLERİ

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

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