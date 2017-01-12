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Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 13:30 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 13:56
Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi
Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Bir seyahat firmasına ait Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı otobüs, Bilecik-Kütahya karayolu Bozüyük Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otobüste bulunan 32 kişi yaralandı.

YARALILAR BÖLGEDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır Fahrettin Uzan ve Mehmet Ecir, Eskişehir Devlet Hastanesine, Mualla Özbayat ise Konya'ya sevk edildi.

Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelerde tedavileri tamamlanan 29 kişi taburcu edildi.

Yaralılardan Ramazan Boz, AA muhabirine, kazanın olduğu yerde keskin bir virajın bulunduğunu belirterek, ''Otobüs virajı alamadı. Orada daha önce de devrilmiş araçların malzemeleri vardı. Biz o malzemelerin üzerine savrulduk." dedi.

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