Tuvalet sırası kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

Konya’da, alkollü bir eğlence mekanında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü iki grup arasında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin S. (33) karın boşluğundan, Hacı Arif K. (41) ise sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yasin S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.