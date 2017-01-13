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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu

İHA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 22:41 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 22:49
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda in katılımıyla İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştiriyor. Operasyona çok sayıda i de destek veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde, 39 ilçede yapılan "Yeditepe Huzur" adlı uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, , çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, helikopteri de havadan destek veriyor. Şişli'de bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araç içindeki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki kişilerin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" operasyonu sürüyor.

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