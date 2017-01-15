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'de art arda

AA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 11:13
Çanakkale'de art arda deprem
Çanakkale'de art arda deprem

Ayvacık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir daha oldu 'de, 01.38'deki 4,6 şiddetindeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesinin tespitine göre, 'nin Ayvacık ilçesindeki 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 07.03'te kaydedildi. Sarsıntının 6,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Öte yandan 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 07.03'teki depreme kadar ilçede 1,0 ile 2,8 büyüklükleri arasında toplamda 26 sarsıntı kayıtlara geçti.

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