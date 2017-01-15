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'da feci : 1 ölü, 2 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 15:55
Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde ikamet eden Selim Kobya, Yavuz Mahallesi'nde yaşayan kayınvalidesi Saniye Kara'nın (55) rahatsızlandığını öğrendi. Bunun üzerine eşi Menşure Kobya ile kayınvalidesini hastaneye götürmeye karar veren Kobya, 29 AK 965 plakalı otomobiliyle Kara'nın evine gitti.

Burun kanaması şikayeti olan Saniye Kara'yı alarak hastaneye ulaştırmak üzere yola çıkan Kobya'nın kullandığı otomobil, Salagon mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

da, Saniye Kara ağır, Selim ve Menşure Kobya ise hafif yaralandı.

Saniye Kara, ambulansla kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralılar, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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