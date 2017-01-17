X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Gizemli sakallı yoksa Elvis mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Gizemli sakallı yoksa Elvis mi?

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017
Gizemli sakallı yoksa Elvis mi?
Gizemli sakallı yoksa Elvis mi?

Müzik dünyasının "Kral" lakaplı efsanevi ismi Elvis Presley'in ölmediğini iddia edenler, 8 Ocak'ta şarkıcının evinde düzenlenen bir törende görüntülenen beyaz sakallı adamın o olduğunu ileri sürdü. Hayatını 1977'de 42 yaşındayken kaybeden Presley'in ölüm nedeninin resmen açıklanmadığından yola çıkan hayranları, 8 Ocak'taki 82'nci doğumgününün temsilen kutlamasında görüntülenen kişinin Presley olduğunu iddia etti. Facebook'taki "Elvis Presley Yaşıyor" isimli sayfada paylaşılan fotoğrafta adamın çevresinde pek çok korumanın olduğuna dikkat çekildi. Memphis kentindeki kutlamada onlarca kişinin Presley'ye benzediği yorumu da yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.