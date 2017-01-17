Gizemli sakallı yoksa Elvis mi?

Müzik dünyasının "Kral" lakaplı efsanevi ismi Elvis Presley'in ölmediğini iddia edenler, 8 Ocak'ta şarkıcının evinde düzenlenen bir törende görüntülenen beyaz sakallı adamın o olduğunu ileri sürdü. Hayatını 1977'de 42 yaşındayken kaybeden Presley'in ölüm nedeninin resmen açıklanmadığından yola çıkan hayranları, 8 Ocak'taki 82'nci doğumgününün temsilen kutlamasında görüntülenen kişinin Presley olduğunu iddia etti. Facebook'taki "Elvis Presley Yaşıyor" isimli sayfada paylaşılan fotoğrafta adamın çevresinde pek çok korumanın olduğuna dikkat çekildi. Memphis kentindeki kutlamada onlarca kişinin Presley'ye benzediği yorumu da yapıldı.