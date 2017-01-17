İşadamı Levi bakıcı kurbanı

Kadıköy’deki evinde yalnız yaşayan işadamı Jak Levi, Gürcü hizmetçisinin kocası ve arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçmaya çalışan zanlılar Trabzon’da yakalandı. Bıçağı kullanan katil zanlısı ise aranıyor

İstanbul Kadıköy'deki evinde yalnız yaşayan işadamı Jak Levi (72) önceki gün evinde ölü bulundu. İhbar üzerine polis işadamının Caddebostan Çamfıstığı Sokak'taki evine gitti. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, içeride işadamının cesediyle karşılaştı. Levi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Odaları dağıtılmış haldeki dairenin koridorunda, banyosunda kan izine rastlanırken kanlı bir bıçak da bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheler, eve ayda bir kez temizlik için gelen ve son olarak cuma günü geldiği tespit edilen Gürcü kadın üzerinde yoğunlaştı. Kadının ülkesine kaçma ihtimali üzerine 81 ilin emniyet müdürlüklerine bilgi verildi. Şüpheli Shalva Tchurgulashvili (43), eşi Ekaterina Vardanidze (42) ve 7 yaşındaki kızları N.V., Gürcistan'a kaçmak isterken dün Trabzon'da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekibine teslim edilen şüphelilerin cinayeti para için işledikleri, Levi'nin evinden 1 milyon dolar değerindeki ziynet ve para dolu iki kasayı aldığı iddia edildi. Zanlıların üzerinden de bir miktar para çıktı. Jak Levi'yi firari şüpheli S.C. ile birlikte plan yaparak öldürdüklerini belirten Shalva Tchurgulashvili, eşi Ekaterina'nın evde bakıcı olduğunu söyledi. Ekaterina Vardanidze de ilk ifadesinde, cinayeti itiraf etti. Polis, firari S.C.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

'İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ'

Jak Levi'nin yaşadığı dairenin kapısı ise mühürlendi. Levi'nin 1 sene önce apartmanlarına taşındığını söyleyen komşusu Cevdet A., "Daireyi kiralık tutmuştu. Annesi rahmetli olunca buraya taşındı. Çok kibar biriydi. Tam bir İstanbul beyefendisiydi. Her gördüğümde selam verirdi. Bekârdı sadece 1 şoförü ve hizmetçisi vardı. Sık sık iş seyahatlerine çıkardı" dedi.