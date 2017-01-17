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Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen zanlılar yakalandı

  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 19:27 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 19:33
Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen zanlılar yakalandı
Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen zanlılar yakalandı

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Isparta'da kulakları kesilen yavru köpeğin görüntüleri, başta hayvanseverler olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti. Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri paylaştıkları ileri sürülen 2 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yavru köpeğin kulaklarını kesen ve bu olayın görüntülerini sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K. ve N.Y'yi Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilere, Kabahatlar Kanunu'na göre adli işlem yapıldı.

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