15 Temmuz kısa film yarışması

Turkuvaz Medya’nın sponsoru olduğu Çekmeköy 2. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması “15 Temmuz: İhanet ve Direniş...” Etkinlikle, 15 Temmuz direnişi kısa filmlerle anlatılarak hafızalara kazınacak

İstanbul'da Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsorluğunda, "15 Temmuz: İhanet ve Direniş" adıyla Çekmeköy 2. Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenlenecek. Yarışmanın hedefi, destansı direnişi kısa filmlerle anlatmak ve hafızalardan silenmemesini sağlamak SABAH, aHaber ve Lacivert Dergi'nin sponsorluğunda gerçekleşecek olan yarışmada, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü hainlerin karşısına dikilen halkın destansı direnişini anlatan kısa filmler yarışacak. Yarışmanın jüri kadrosunda yönetmenler Mustafa Şevki Doğan ve Mesut Uçakan, sosyolog Erol Erdoğan, oyuncular Turgay Tanülkü ve Hakan Boyav, gazeteciler Metin Yüksel ve Meryem İlayda Atlas yer alıyor. Yarışma hakkında bilgi veren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Daha önce Biz O'nu Çok Sevdik, Siyer-i Nebi ve Merhamet ve Adalet temalı Uluslararası Kısa Film yarışması düzenledik. İki projemizin de finalinde ödülleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. Bu yılki temayı ülkemizde bir dönüm noktası olan 15 Temmuz İhanet ve Direniş olarak belirledik. Proje, 'İhanet ve Direniş' olgusunun farklı sosyal, kültürel, sanatsal açılardan anlatılabilmesini de amaçlıyor. Ödülleri büyük direnişin yıl dönümünden iki gün önce Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın teşrif edeceği bir programla vermeyi planlıyoruz" dedi. Yarışmaya, toplam süresi 15 dakikayı aşmayan dijital formatta kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel filmler katılacak. Başvurular 19 Ocak-2 Haziran tarihleri arasında www.ihanetvedirenis. com adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.



ÖDÜL TÖRENİ 13 TEMMUZ'DA

Jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye girmeye hak kazanan filmlere ödülleri 13 Temmuz'da düzenlenecek törende verilecek. Birinci seçilen filme 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek. Yarışma kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Özel Ödülü'ne layık görülen esere 12 bin lira, Jüri Özel Ödülü'ne 10 bin lira ve 5 film için 5'er bin lira mansiyon ödülü dağıtılacak. Yarışmada toplamda 112 bin lira ödül sahiplerini bulacak.