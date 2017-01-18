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te yolcu minibüsü polis aracına çarptı: 3 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 06:51
Başkentte yolcu minibüsü polis aracına çarptı: 3 yaralı
Başkentte yolcu minibüsü polis aracına çarptı: 3 yaralı

Ankara'da bir yolcu minibüsünün polis aracına çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus-Balgat hattında çalışan Ahmet Kağan Gürsoy'un kullandığı 06 J 1386 plakalı minibüs, İstanbul Caddesi'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne ait sivil plakalı bir otomobile çarptı.

Daha sonra savrularak yoldan çıkan polis aracı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün duvarına, minibüs ise kaldırımdaki bir ağaca çarparak durabildi.

da, minibüs sürücüsü Gürsoy ile otomobildeki iki polis memuru yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Gürsoy'un hayati tehlikesi bulunduğu, polis memurlarının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul Caddesi'nden Yenimahalle istikametine trafik akışı yaklaşık 30 dakika tek şeritten sağlandı.

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