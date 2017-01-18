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'da a çarptı: 1 ölü, 15 yaralı!

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 23:59
Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 15 yaralı!
Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 15 yaralı!

'nın Ereğli ilçesinde nün a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adana-Ankara karayolunu Acıkuyu Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FU 0364 plakalı , Cemal Aşık yönetimindeki 38 GJ 128 plakalı a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Aşık, olay yerinde hayatını kaybetti, otobüsteki 15 kişi ise yaralandı.

Aşık'ın cesedi sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Öte yandan çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası, yerinden 200 metre kadar ileride bulundu.

Yaralılar, Aksaray ve Niğde'deki çeşitli hastaneleri kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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